Армянский журналист о Баку: «Негативного отношения к армянам нет»

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Взаимные визиты азербайджанских и армянских журналистов беспрецедентны, считает армянский обозреватель, комментатор телеканала "Шант" Артем Ерканян, недавно побывавший в Азербайджане. Об этом Ерканян сказал в беседе со Sputnik Армения. "Такая встреча по договоренности руководителей двух стран проводилась впервые, естественно, при поддержке сопредседателей Минской группы ОБСЕ...", - сказал Ерканян, отметив, что у армянских журналистов было несколько возможностей напрямую пообщаться с рядовыми азербайджанцами.

"Например, когда продавец в магазине узнал, что мы армяне, это было дня него шоком, но никакого негативного отношения не было", - сказал Ерканян. Армянский журналист подчеркнул, что представители Азербайджанской общины Нагорного Карабаха "были настроены конструктивно". Артем Ерканян подтвердил, что в Азербайджане они провели ряд встреч, информация о которых не подлежит разглашению. По его словам, состоялись встречи с журналистами, представителями НПО. Армянские журналисты посетили Гянджу и Губу, а также побывали в армянской церкви в Баку.

Говоря об обеспечении безопасности армянских журналистов в Азербайджане, Ерканян отметил, что все было на высоком уровне. У армянских журналистов было 12-13 телохранителей. Ерканян рассказал, что это не первый его визит в Азербайджан. Он был здесь в 1995 и 2001 годах. Журналист рассказал, что его бабушка родилась в Баку. Брат бабушки Ерканяна был в Азербайджане известным человеком, деятелем искусства. Узнав об этом, азербайджанские журналисты пообещали попытаться найти и предоставить Ерканяну хоть какую-нибудь информацию.

"Подводя итоги визита, хочу сказать, что целью поездки было проложить мосты доверия... Если двусторонние визиты будут способствовать тому, чтобы на границе погибало меньше людей, то этот процесс станет носить продолжительный характер", - говорит армянский журналист. С армянской стороны в Азербайджане побывали обозреватель телеканала "Шант" Артем Ерканян, главный редактор информагентства "Медиамакс" Давид Алавердян и журналист Общественного телевидения Эдгар Элбакян. С азербайджанской стороны Армению посетили главный редактор информагентства "Тренд" Эльчин Валиев, корреспондент сайта 1news.az Эльшан Рустамов и корреспондент "Вестник Кавказа в Азербайджане" Орхан Елчуев.