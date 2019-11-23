«Война замков» в Тбилиси: теперь на ограде резиденции Зурабишвили

Несколько десятков активистов гражданского движения "Посмей" повесили цепь и замок на ограду президентского дворца в Тбилиси, выразив тем самым протест против пассивной роли главы государства Саломе Зурабишвили в урегулировании политического кризиса в Грузии. Об этом сообщает телекомпания "Рустави 2".

"Мы пришли к Саломе Зурабишвили с миром. Мы все знаем, какой кризис в стране, а Саломе Зурабишвили лишь спустя десять дней после начала кризиса делает политическое заявление. Мы требуем от Зурабишвили стать посредником между властями и оппозицией, чтобы они приступили к диалогу", - цитирует "Рустави 2" одну из активисток.

Изначально протестующие пытались повесить цепь и замок на входе в президентский дворец, однако полицейские не дали им этого сделать, ссылаясь на статью Кодекса об административных правонарушениях, которая запрещает подобные действия в отношении зданий, являющихся памятниками культурного наследия, передает ТАСС. Это вызвало недовольство членов "Посмей", однако позднее был найден компромиссный вариант и демонстранты ограничились оградой.

Подобные замки оппозиционеры, а также гражданские активисты уже повесили на воротах администрации правительства, Службы госбезопасности, Генпрокуратуры, на дверях офисов мажоритарных депутатов парламента в столице и регионах, а также возле дома председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.