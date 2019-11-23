Погода на завтра: и снова дожди

В понедельник, 25 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами интенсивные, ветер умеренный юго-восточный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Ночью на Апшероне ожидается 4-6, днем 6-9 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 773 миллиметров до 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 85-95%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако в некоторых восточных районах временами ожидаются дожди, местами интенсивные. Возможен туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 0-4, днем 6-11 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем воздух прогреется до четырех градусов.

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