Погода на завтра: и снова дожди
В понедельник, 25 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами интенсивные, ветер умеренный юго-восточный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью на Апшероне ожидается 4-6, днем 6-9 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 773 миллиметров до 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 85-95%.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако в некоторых восточных районах временами ожидаются дожди, местами интенсивные. Возможен туман, ветер восточный.
Температура воздуха ночью составит 0-4, днем 6-11 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем воздух прогреется до четырех градусов.