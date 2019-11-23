В Ереване индусы избили армянина и открыли стрельбу

Драка с участием граждан Индии произошла в одном из ереванских баров. Как пишет shamshyan.com, все началось с того, что группа индусов стала громко и нецензурно ругаться (не уточняется, что стало причиной и на каком языке они бранились), за что им сделал замечание местный житель.

По данным сайта, граждане Индии напали на местного жителя, избили его и выстрелили во входную дверь бара.

Полиция задержала 27-летнего гражданина Индии, известно, что он живет в одном из ереванских общежитий, при нем найден пистолет.