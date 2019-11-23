Лавров рассказал о популярной в ООН фразе советского дипломата

Сергей Лавров описал случай, произошедший во время одной из Генассамблей в Нью-Йорке, когда отношения между Москвой и Пекином «были не самые лучшие». Дипломата вместе с постпредом США при ООН при выходе из переговорной комнаты в здании ООН облили красной краской. Как заявил Лавров, это сделали радикально настроенные представители китайских неправительственных организаций, пишет РБК.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по случаю столетия советского дипломата Олега Трояновского вспомнил его фразу, которая стала своеобразным мемом в ООН.

«Трояновский тогда произнес фразу, которая впоследствии стала, как сейчас мы это называем, «мемом» в кругах ООН: «Better red than dead» — «Лучше быть красным, чем мертвым», — продолжил Лавров, отметив находчивость Трояновского, которая проявлялась «и в мелких, и в самых серьезных делах».

Фразу Better red than dead часто приписывают британскому философу Бертрану Расселу, который в 1958 году написал: «Если не останется никаких альтернатив, кроме коммунистического господства или исчезновения человеческой расы, первая альтернатива — меньшее из двух зол».

Олег Трояновский родился 24 ноября 1919 года в Москве. Занимал пост посла СССР в Японии, затем с 1976 года по 1986 год был постпредом СССР при ООН. После этого до 1990 года являлся послом СССР в КНР.