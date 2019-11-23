Сына президента Бразилии обвинили в присвоении госсредств

В Бразилии возбуждено еще одно расследование в отношении Флавио Болсонару - старшего сына президента страны Жаира Болсонару. Его подозревают в том, что он будучи депутатом парламента штата Рио-де-Жанейро, указывал в списке своих подчиненных людей, которые в действительности не работали на него. Об этом сообщает прокуратура Рио-де-Жанейро.

По мнению следователей, таким образом сын президента незаконно присваивал деньги, получаемые от государства для зарплат этим людям, пишет Дойче велле.