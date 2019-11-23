Сына президента Бразилии обвинили в присвоении госсредств
В Бразилии возбуждено еще одно расследование в отношении Флавио Болсонару - старшего сына президента страны Жаира Болсонару. Его подозревают в том, что он будучи депутатом парламента штата Рио-де-Жанейро, указывал в списке своих подчиненных людей, которые в действительности не работали на него. Об этом сообщает прокуратура Рио-де-Жанейро.
По мнению следователей, таким образом сын президента незаконно присваивал деньги, получаемые от государства для зарплат этим людям, пишет Дойче велле.
С февраля нынешнего года 38-летний Флавио Болсонару является депутатом Федерального сената (верхней палаты парламента страны).
В начале года против Флавио Болсонару было начато следствие в связи с подозрительными банковскими операциями. Согласно данным бразильского ведомства по борьбе с преступностью в финансовой сфере, на счет сына президента в июне и июле 2017 года поступили в виде 48 отдельных платежей в общей сложности 96 тысяч бразильских реалов (около 20 800 евро). В настоящее время делом занимается верховный суд страны.