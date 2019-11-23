Блумберг хочет помешать Трампу переизбраться на второй срок

Как сообщают американские СМИ, это заявление прозвучало в то самое время, как Блумберг, по-видимому, раздумывает о том, не принять ли ему участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от демократов.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг не собирается позволить президенту США Дональду Трампу переизбраться на эту должность на выборах 2020 года, заявил Associated Press главный советник магната Говард Вольфсон.

По словам Вольфсона, Блумберг "сделает все, что потребуется для победы над Дональдом Трампом", передает Интерфакс,

Вольфсон также сказал, что Блумберг не будет принимать политических пожертвований и откажется от президентской зарплаты - в том случае, если станет главой Белого дома: "За всю свою жизнь он никогда не принимал политических пожертвований. Он не собирается начинать этого. Его нельзя купить".

Советник отметил, что благодаря своему финансовому положению Майкл Блумберг является "полностью независимым от каких-либо специальных интересов".

Издание Forbes оценивает состояние Блумберга в более чем $54 млрд.