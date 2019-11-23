Вратарь забил гол ударом через все поле в Мексике
Вратарь мексиканского футбольного клуба «Гвадалахара» Хосе Родригес забил гол через все поле в ворота «Веракрус» в матче национального чемпионата, передает РИА Новости.
Игра состоялась 24 ноября. «Гвадалахара» играла с «Веракрус» в рамках 19-тура чемпионата Мексики.
Когда счет был 2:1 в пользу «Гвадалахары», в добавленное ко второму тайму время голкипер «Веракрус» отправился в чужую штрафную, чтобы подать угловой. Мяч оказался в руках мексиканского вратаря, который смог через все поле забить гол в пустые ворота соперника.
Забитый Родригесом гол помог «Гвадалахаре» обыграть «Веракрус» со счетом 3:1.