Сергей Собянин об открытии в Москве павильона «Азербайджан» фото
Мэр Москвы Сергей Собянин показал в соцсетях фотографии обновленного павильона «Азербайджан» на ВДНХ, отметив, что реставраторами проведена колоссальная работа, передает Интерфакс-Азербайджан.
«Молодые москвичи никогда не видели его таким. Построенный в 1939 году, он поражал великолепием фасада и декором в национальном стиле», - отметил московский градоначальник, добавив, что в 1960-х годах из-за смены экспозиции его закрыли фальшфасадом, что полностью изменило облик павильона. Но когда начались реставрационные работы, мастера были поражены красоте павильона, скрытой под панелями.
«Когда реставраторы взялись за работу - просто ахнули. Под безликими панелями сохранились роскошные витражи и интерьеры», - подчеркнул московский мэр.
«Отреставрировали также все элементы входной группы, включая скульптуры «Чабан» и «Азербайджанка». Их восстановили по слепкам из фонда Национального музея искусств Азербайджана. В общем, колоссальная работа. Теперь там будет торгово-выставочный центр этой страны», — заключил мэр Москвы.