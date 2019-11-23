В Иране арестовали около тысячи протестующих

Согласно данным иранских разведслужб, протестные акции были зафиксированы в 1080 городах и населенных пунктах страны. В результате столкновения демонстрантов с органами правопорядка погибли сотрудники служб безопасности. Большая часть смертей связана с намерениями протестующих атаковать нефтехранилища и военные объекты.

Сотрудники правоохранительных органов Ирана арестовали около тысячи человек в ходе массовых демонстраций и беспорядков, к которым привело решение правительства резко поднять стоимость топлива.

По словам губернатора провинции Керманшах Хушанга Базванда, боевики сразу нескольких террористических группировок участвовали в разжигании «бензиновых протестов» в Иране. В частности, власти выявили среди активистов протестов членов террористической группировки ИГИЛ и признанной в Иране террористической организации «Моджахедин-э Халк».

Как подчеркнул Базванд, именно эти люди нападали на полицейских, крушили общественную собственность, включая имущество предприятий. Губернатор заверил, что они будут осуждены по закону.