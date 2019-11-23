Кебаб на бакинских свадьбах отменяется?

Гюльнар Алиева 17:10

На прошлой неделе специалисты Министерства экологии и природных ресурсов провели повторный мониторинг в ресторанах и домах торжеств в связи с выбросом в воздух дыма и распространением запахов из объектов общественного питания. Как заявили haqqin.az в министерстве, в ходе мониторинга выяснилось, что, несмотря на то, что дома торжеств Amor, Mələk Palace, Grace Hall, Ayla, Monte Karlo, Madonna, Al saray, Səbinə, Həyat Hall и Piano оснащены очистными сооружениями, из-за несвоевременного технического обслуживания и чистки фильтров содержание загрязняющих веществ в воздухе превышает норму. В отношении владельцев вышеуказанных объектов были составлены протоколы, принято решение об ограничении использования мангалов в объектах. Для обеспечения выполнения решений документы были направлены в исполнительный отдел и отдел пробации.

Ну какая свадьба без кебаба?! Но почему дома торжеств, потратив большие суммы на приобретение очищающих установок, своевременно не чистят их? Где будет готовиться кебаб, основная еда свадебных застолий в домах торжеств и ресторанах? Может, шашлыки и вовсе уберут из меню? Чтобы прояснить эти вопросы, мы позвонили в некоторые из указанных выше дома торжеств. Интересно, что дома торжеств, с которыми нам удалось связаться, утверждают, что министерство не проводило никаких проверок. По их словам, фильтры очищаются своевременно. По словам администратора Amor Руслана Гусейнова, они узнали о запрете на мангал 19 ноября. В тот день два сотрудника Минэкологии и природных ресурсов явились в дом торжеств и объявили, что мангал должен быть закрыт.

«После этого будем готовить кебаб во дворе ресторана...» «Нам сказали, что у нас очистка воздуха не соответствует норме. Якобы 7 ноября три сотрудника провели проверку у нас. Но как можно было провести проверку без меня или других должностных лиц ресторана? Я позвонил на номер телефона одного из тех инспекторов, и он сказал мне, что внутрь они не заходили и провели наблюдение снаружи. Но ведь это неправильно, как можно определять все на глаз? Фильтры на очистных сооружениях очищаем каждые 14 дней. С другой стороны, если мы действительно не чистим фильтр, зачем ждали 12 дней? Почему не приняли меры сразу?» - выражает недовольство администратор. Главный администратор Monte Karlo Бабек Байрамов иронично замечает, что готовить кебаб будут во дворе ресторана: «В прошлом году на собрании в Исполнительной власти Низаминского района нам сказали, что мы должны установить систему очистки воздуха. За 17 600 манатов мы приобрели ее с сертификатом Минэкологии. Теперь нам говорят, что нужно заменить это устройство на работающее на электричестве. Зачем нам менять устройство? Все дома торжеств работают так же, как мы, в стране всего в трех ресторанах есть устройства на электричестве. Выходит, что после этого мы будем готовить кебаб во дворе ресторана…»

«А откуда им известно, что фильтры не очищаются?» В доме торжеств Piano нам также заявили, что периодически чистят фильтр на очисных установках. «Никто у нас проверок не проводил. Мы недавно чистили фильтр, откуда они знают, что мы не очищаем фильтр?» - говорит администратор заведения Руслан Акперов. В доме торжеств Madonna мы получили такой же ответ. Администратор Руфат Бабаев заявил haqqin.az, что фильтр очищается своевременно: «Мы за 30 000 манатов купили очистную установку. Зачем же тогда нам не чистить ее? За три маната фильтр моют на мойке». Администратор сказал, что к ним с проверкой вообще никто не приходил: «Как может быть такое, что нас проверяют, а мы не в курсе? По этому поводу мы напишем первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. А также подадим в суд на министерство». Представитель МЭПР: «Кругом запахи, дым, люди недовольны» Пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова в беседе с haqqin.az ответила на претензии администраторов вышеуказанных заведений: «Это результат проведенных мониторингов. Кто недоволен, может обращаться в суд, может и к нам обратиться. Это их право, мы открыты для всех и готовы выслушать всех. Но особо подчеркиваю, что принимаемые меры основаны на результатах проведенных мониторингов. Мониторинги подтверждают, что фильтры не чистятся, вокруг домов торжеств и ресторанов распространяется дым и запахи, что вынуждает людей жаловаться и обращаться к нам».

По словам Ибрагимовой, мониторинг проводится не внутри дома торжеств, а вокруг него и берутся пробы воздуха: «Поскольку дым выпускается в воздух, не нужно заходить в ресторан. Если кто-то считает, что у него не было осмотра внутри помещения или его устройства не выпускают в воздух запахи и дым, то пусть во время приготовления кебаба встанет снаружи и понаблюдает за происходящим. Если нет дыма, нет загрязнения, то почему мы должны закрывать чей-то мангал?» Глава пресс-службы также сообщила, что анализ обращений граждан и проведенных министреством мониторингов показывает, что большинство таких объектов расположено в Низаминском районе столицы. На днях Минэкологии сообщило, что после очередного мониторинга с трех из вышеупомянутых объектов сняты ограничения по мангалу. Директор департамента МЭПР Рамал Багиров заявил журналистам, что речь идет о домах торжеств Monte Karlo, Madonna и Piano. «Владельцы этих предприятий общественного питания устранили существующую проблему, и их деятельность по приготовлению шашлыков восстановлена. Но это не значит, что они освобождены от штрафов. Если владельцы объектов не хотят быть оштрафованы или закрытия своих мангалов, то должны регулярно контролировать фильтры своих очистных сооружений, следить за тем, чтобы они чистились и заменялись. Периодическая замена фильтров является обязательной, мониторинги и разбирательства, ограничительные меры в отношении предприятий общественного питания, загрязняющих воздух, будут продолжены и дальше», - сказал представитель министерства.