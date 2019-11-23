Бакинское транспортное агентство предупреждает водителей...

В связи с наблюдаемой в Баку ненастной дождливой погодой на всех полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева - Аэропорт - Бильгя и Зыхский круг - Аэропорт скорость снижена на 20 км/час. Об этом сказали в Бакинском транспортном агентстве.

Отмечается, что цель данных мер - обеспечение безопасности движения.

"Еще раз рекомендуем участникам движения быть осторожными в таких погодных условиях. Просим водителей соблюдать скоростной режим на дорогах, учитывать метеорологические факторы и координироваться с другими участниками движения", - говорится в сообщении.