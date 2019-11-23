Легенда футбола попал в скандал из-за нацистского приветствия

Бывший футболист и главный тренер сборной Нидерландов Марко ван Бастен попал в скандал, произнеся нацистский лозунг в прямом эфире после матча 13-го тура национального чемпионата между «Аяксом» и «Хераклесом» (4:1).

Перед началом встречи журналист FOX Sports взял интервью у немецкого тренера «Хераклеса» Франка Вормута. Перед самым его завершением в трансляцию попали слова ван Бастена, который произнес фразу «Sieg Heil!». Она активно использовалась нацистской Германией в качестве приветствия.

Вскоре после случившегося ван Бастен принес телезрителям извинения, отметив, что хотел подшутить над немецким языком корреспондента, бравшего интервью. «Не хотел шокировать людей, я просто хотел посмеяться над немецким языком корреспондента, прошу прощения», — цитирует ван Бастена AD.

Ван Бастен является трехкратным обладателем «Золотого мяча» и входит в топ-100 лучших футболистов мира по версии ФИФА.