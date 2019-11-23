Мехрибан Алиева дала интервью российским СМИ фото

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева дала интервью российскому агентству ТАСС, телеканалу "Россия 24" и "Российской газете". Об этом сообщает АзерТАдж.

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