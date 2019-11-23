Турецкий телеканал TRT World в материале Overwhelming majority of terror victims are Muslims отмечает, что хотя в СМИ мусульмане изображаются источником терроризма, данные нового исследования показали, что в действительности они являются его основными жертвами во всем мире, пишет "Вестник Кавказа".

В последние годы 80% жертв терроризма составили мусульмане, а число крайне правых террористов возросло на 320%. Об этом говорится в отчете французской неправительственной организации.

"Предполагается, что террористы, совершающие атаки, - мусульмане, а их жертвы - немусульмане. Но это неправда", - заявил глава французской Ассоциации жертв террора (AFVT) Гийом Дену де Сен-Марк, подчеркнув важность работы по предотвращению радикализации мусульман.

Согласно отчету, опубликованному Институтом экономики и мира, глобальным аналитическим центром, штаб-квартира которого находится в Сиднее, в прошлом году от терроризма погибли 15 952 человека. В 2018 году Афганистан оказался наиболее пострадавшей страной с 7 379 смертельными исходами. 2 040 и 1 054 человека были убиты террористами в Нигерии и Ираке соответственно. Сирия и Сомали также понесли большие потери из-за терроризма, в остальных странах от рук террористов погибли 4 171 человек.

За последние пять лет количество случаев крайне правого терроризма, в основном направленного против мусульман и мигрантов, выросло на 320%. Отчет Института экономики и мира классифицировал почти 20% массовых расстрелов в США с 1982 года как теракты. В марте 51 человек погиб в Новой Зеландии в результате теракта, совершенного крайне правым террористом.

Рост уровня крайне правого насилия стимулировался усилением антимусульманской ненависти в западных странах. Некоторые западные ультраправые политики, а также высокопоставленные чиновники открыто изображают мусульман врагами. Антиисламские теории заговора стали одной из главных движущих сил ультраправой террористической идеологии.