Ахмадинежад критикует власти Ирана и поддерживает протестующих
Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад поддержал участников акций протеста против повышения цен на бензин. В видеообращении бывший глава ИРИ раскритиковал президента Хасана Роухани, главу судебной власти Ибрагима Раиси и других официальных лиц за вмешательство в протесты. Об этом сообщает Anadolu.
Экс-президент отметил, что за время президентства Роухани коррупция в Иране возросла десятикратно, жителям страны приходится терпеть бедность и санкции.
«Чего вы только ни делали со страной! Заставляете молчать тех, кто говорит. Унижаете и оскорбляете», - заявляет Ахмадинежад, обращаясь к властям Ирана. По его словам, иранская общественность недовольна работой госорганов, в особенности правительства.
Акции протеста против повышения цен на бензин вспыхнули в Иране 15 ноября и охватили свыше 40 городов. Власти Ирана 16 ноября ограничили доступ к интернету и сообщают, что в ходе акций протеста погибли шесть сотрудников сил безопасности и один демонстрант, задержаны более тысячи человек. В свою очередь международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что в 21 городе Ирана погибли не менее 106 человек.