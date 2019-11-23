Ахмадинежад критикует власти Ирана и поддерживает протестующих

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад поддержал участников акций протеста против повышения цен на бензин. В видеообращении бывший глава ИРИ раскритиковал президента Хасана Роухани, главу судебной власти Ибрагима Раиси и других официальных лиц за вмешательство в протесты. Об этом сообщает Anadolu.

Экс-президент отметил, что за время президентства Роухани коррупция в Иране возросла десятикратно, жителям страны приходится терпеть бедность и санкции.