Ученые назвали опасное для сердца количество кофе

Употребление более шести чашек кофе в день может нанести вред организму. К такому выводу пришли ученые Университета Южной Австралии. Результаты их исследований опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на портал Focus Online.

Чтобы выяснить, как кофе влияет на здоровье, ученые обследовали 350 тысяч человек возрастом от 37 до 73 лет и пришли к выводу, что употребление шести и более чашек ежедневно увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний до 22 процентов, человек становится нервным, нагрузка на сердце растет и увеличивается риск инсульта или инфаркта.

В то же время умеренное употребление кофе влияет на организм положительно.