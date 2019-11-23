Майкл Блумберг идет в президенты: «Чтобы... возродить Америку»

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг намерен побороться за пост президента США от Демократической партии.

«Я иду в президенты, чтобы победить Дональда Трампа и возродить Америку», — написал Блумберг в твиттере.

«Трамп олицетворяет угрозу существования нашей страны и наших ценностей. Если он проведет еще один срок на посту, мы можем никогда не оправиться от ущерба. Ставки высоки как никогда. Мы должны победить на этих выборах. И мы должны начать возрождать Америку», — говорится в заявлении Блумберга.

Экс-мэр Нью-Йорка отказался от пожертвований, заявив, что сам полностью профинансирует свою кампанию.