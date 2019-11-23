Российские СМИ: «Армения и Азербайджан готовят народы к миру»

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«В Армении флаг Азербайджана можно увидеть только в одном месте — на ереванском коньячном заводе «Арарат», — пишет российское издание «Коммерсант». «У нас (между Ереваном и Баку) дипломатических отношений нет, — сказали российским журналистам, приехавшим на завод, — поэтому флаг стоит только здесь». Флаг Азербайджана был установлен в 2001 году по случаю визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ, когда на заводе была заложена так называемая бочка мира, в которой выдерживается спирт 1994 года, — год подписания перемирия между сторонами конфликта, говорится в статье российского издания. Считается, что она будет откупорена после мирного урегулирования, и тогда представители сторон смогут поднять бокалы с коньяком, чтобы выпить за дружбу народов.

Маленьким шагом в этом направлении стало очередное мероприятие в рамках программы «по подготовке народов к миру», отмечает российское издание. На этой неделе, а именно с 17 по 21 ноября состоялся визит армянских журналистов в Азербайджан и азербайджанских — в Армению. Председатель Международного центра человеческого развития в Ереване Теван Погосян рассказал «Коммерсанту», что проект обмена журналистами существовал и раньше, но действовал только до 2001 года: «После этого журналисты много раз встречались в Тбилиси, в Киеве, в разных местах, то есть они виделись, но друг к другу не приезжали». Информация о визите армянских журналистов в Баку появилась в СМИ еще в середине недели, однако правительственные органы это сообщение не комментировали. Поездку приветствовала миссия США в ОБСЕ на своей странице в Twitter. «Такие меры, как данный обмен, готовят население к миру и уменьшают напряженность»,— говорится в заявлении.

Далее в статье российского издания отмечается, что «договоренность о принятии конкретных мер в рамках программы «по подготовке народов к миру» была достигнута в ходе встречи сопредседателей МГ ОБСЕ и глав МИД Армении и Азербайджана в Париже 16 января этого года. По мнению армянских и азербайджанских СМИ, именно эта программа позволила сторонам в этом году добиться определенных сдвигов на гуманитарном направлении. Прежде всего речь идет об обмене заключенными. Так, в июле при посредничестве Красного Креста на родину удалось вернуться гражданину Армении Завену Карапетяну и гражданину Азербайджана Эльвину Ибрагимову. Глава Минобороны Армении Давид Тоноян заявлял в сентябре, что Баку также выступил с предложением об обмене других осужденных — двух азербайджанских заложников. Хотя обмен так и не произошел, определенное смягчение риторики в этом отношении наблюдается: если еще год назад премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что обмен «не имеет смысла», ссылаясь на его неравноценность, то в сентябре Давид Тоноян указал, что этого «не исключает». С реализацией программы «по подготовке народов к миру» в Армении связывают также снижение количества перестрелок на линии соприкосновения. «За последние 12-14 месяцев ситуация с соблюдением режима о прекращении огня намного улучшилась. Конечно, были отдельные случаи его нарушения. Но в целом, если сравнивать с предыдущими годами, ситуация стабильная. Летом этого года была договоренность не мешать крестьянам собирать урожай. Она соблюдалась», - заявляют в Армении. Заместитель председателя Национального собрания Армении Ален Симонян заверил «Коммерсант», что с конца «бархатной революции» в Армении многое изменилось: «Население Республики Армения воодушевленно доверяет и следует за своим лидером. Если Никол Воваевич завтра выйдет в прямой эфир и скажет: «Ребята, мы сейчас все идем брать Бастилию», все выйдут из своих домов и пойдут». И добавил: «Мы готовы к диалогу. Как было сказано, решение, которое будет принято, должно быть приемлемо также и для азербайджанского народа». В свою очередь директор филиала Института стран СНГ в Ереване Александр Маркаров считает, что шаги, предпринятые в рамках программы, только начало.