Российские СМИ: «Армения и Азербайджан готовят народы к миру»
«В Армении флаг Азербайджана можно увидеть только в одном месте — на ереванском коньячном заводе «Арарат», — пишет российское издание «Коммерсант». «У нас (между Ереваном и Баку) дипломатических отношений нет, — сказали российским журналистам, приехавшим на завод, — поэтому флаг стоит только здесь».
Флаг Азербайджана был установлен в 2001 году по случаю визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ, когда на заводе была заложена так называемая бочка мира, в которой выдерживается спирт 1994 года, — год подписания перемирия между сторонами конфликта, говорится в статье российского издания. Считается, что она будет откупорена после мирного урегулирования, и тогда представители сторон смогут поднять бокалы с коньяком, чтобы выпить за дружбу народов.
Маленьким шагом в этом направлении стало очередное мероприятие в рамках программы «по подготовке народов к миру», отмечает российское издание. На этой неделе, а именно с 17 по 21 ноября состоялся визит армянских журналистов в Азербайджан и азербайджанских — в Армению.
Председатель Международного центра человеческого развития в Ереване Теван Погосян рассказал «Коммерсанту», что проект обмена журналистами существовал и раньше, но действовал только до 2001 года: «После этого журналисты много раз встречались в Тбилиси, в Киеве, в разных местах, то есть они виделись, но друг к другу не приезжали».
Информация о визите армянских журналистов в Баку появилась в СМИ еще в середине недели, однако правительственные органы это сообщение не комментировали. Поездку приветствовала миссия США в ОБСЕ на своей странице в Twitter. «Такие меры, как данный обмен, готовят население к миру и уменьшают напряженность»,— говорится в заявлении.
Далее в статье российского издания отмечается, что «договоренность о принятии конкретных мер в рамках программы «по подготовке народов к миру» была достигнута в ходе встречи сопредседателей МГ ОБСЕ и глав МИД Армении и Азербайджана в Париже 16 января этого года. По мнению армянских и азербайджанских СМИ, именно эта программа позволила сторонам в этом году добиться определенных сдвигов на гуманитарном направлении.
Прежде всего речь идет об обмене заключенными. Так, в июле при посредничестве Красного Креста на родину удалось вернуться гражданину Армении Завену Карапетяну и гражданину Азербайджана Эльвину Ибрагимову. Глава Минобороны Армении Давид Тоноян заявлял в сентябре, что Баку также выступил с предложением об обмене других осужденных — двух азербайджанских заложников. Хотя обмен так и не произошел, определенное смягчение риторики в этом отношении наблюдается: если еще год назад премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что обмен «не имеет смысла», ссылаясь на его неравноценность, то в сентябре Давид Тоноян указал, что этого «не исключает».
С реализацией программы «по подготовке народов к миру» в Армении связывают также снижение количества перестрелок на линии соприкосновения. «За последние 12-14 месяцев ситуация с соблюдением режима о прекращении огня намного улучшилась. Конечно, были отдельные случаи его нарушения. Но в целом, если сравнивать с предыдущими годами, ситуация стабильная. Летом этого года была договоренность не мешать крестьянам собирать урожай. Она соблюдалась», - заявляют в Армении.
Заместитель председателя Национального собрания Армении Ален Симонян заверил «Коммерсант», что с конца «бархатной революции» в Армении многое изменилось: «Население Республики Армения воодушевленно доверяет и следует за своим лидером. Если Никол Воваевич завтра выйдет в прямой эфир и скажет: «Ребята, мы сейчас все идем брать Бастилию», все выйдут из своих домов и пойдут». И добавил: «Мы готовы к диалогу. Как было сказано, решение, которое будет принято, должно быть приемлемо также и для азербайджанского народа».
В свою очередь директор филиала Института стран СНГ в Ереване Александр Маркаров считает, что шаги, предпринятые в рамках программы, только начало.
«Я не знаю, какие конкретно это планы, но знаю, что их реализация начнется в ближайшее время»,— сказал он российскому изданию, заверив между тем: хотя о прорыве в карабахском урегулировании говорить рано, сотрудничество в рамках программы «по подготовке народов к миру» может это урегулирование приблизить.
«До тех пор, пока угроза войны реальна, говорить о восстановлении доверия практически не приходится. Если наверху не могут договориться (а договориться им трудно), то скорее всего программа будет пробуксовывать. Но если начнется более плотная работа на низовом уровне, это позволит лидерам пойти хоть на какое-то изменение в их позициях», — надеется Александр Маркаров.