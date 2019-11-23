КСИР рассказал о предотвращенном в Иране заговоре

По его словам, речь шла об очень крупном заговоре, который удалось нейтрализовать за двое суток.

Беспорядки, произошедшие в последние несколько дней в Иране, возникли в результате спланированного заговора, сказал заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции Али Фадави.

Замкомандующего КСИР заявил, что "мир удивляется тому, как удалось нейтрализовать заговор за столь короткий период", пишет со ссылкой на агентство Fars ТАСС.

Кто именно стоит за организацией заговора, Фадави не сообщил.

Отметим, что акции протеста против повышения цен на бензин вспыхнули в Иране 15 ноября. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов. По сообщениям местных и западных СМИ, погибли от 12 до 30 человек, десятки получили травмы и ранения. В свою очередь Amnesty International заявила, что в Иране за время протестов погибли не менее 106 человек.