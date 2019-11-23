Известную певицу нашли мертвой в Южной Корее

Южнокорейскую певицу и актрису Гу Хара нашли мертвой в ее собственном доме в Сеуле, сообщил Newsweek. Причина смерти остается неизвестной. В Instagram девушки нашли предсмертное послание.

«Спокойной ночи», — написала Хара в соцсети под своим снимком. Эта фотография заметно отличается от других фото певицы: обычно она позирует с макияжем, изящно одетая и отлично выглядящая. Последнее же фото сделано в постели: девушка явно готовится ко сну, даже накрыта одеялом, но на ней практически нет никакой косметики, а белки глаз явно покрасневшие.

Причина смерти певицы до сих пор не названа. Полиция занимается расследованием произошедшего, но никаких официальных комментариев, проливающих свет на загадочную смерть Хары, до сих пор не последовало.