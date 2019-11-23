В Боливии аннулировали победу Моралеса и назначили новые выборы

«Мы чувствуем, что выполнили свой долг. Задача моего правительства — провести новые выборы как можно скорее», — сказала Аньес в ходе церемонии подписания закона, подчеркнув, что достичь консенсуса для принятия документа единогласно было непросто.

Ранее стало известно, что нижняя палата парламента Боливии в первом чтении приняла закон о проведении всеобщих выборов, который запрещает ушедшему в отставку лидеру страны Эво Моралесу баллотироваться и аннулирует его октябрьскую победу. Документ запрещает выставлять свои кандидатуры на выборах лицам, ранее занимавшим эту должность два срока подряд, а также устанавливает крайний срок для избрания членов Высшего избирательного суда.