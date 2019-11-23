Подлодку с двумя тоннами кокаина задержали в Испании
Правоохранительные органы Испании перехватили подводную лодку, на борту которой было обнаружено более двух тонн кокаина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.
По ее информации, полиция задержала не менее двух человек эквадорского происхождения. Субмарина была обнаружена в водах автономного сообщества Галисия. Предполагается, что она прибыла из Колумбии. Других подробностей пока не приводится.
Согласно версии газеты La Voz de Galicia, на борту находилось свыше трех тонн кокаина.