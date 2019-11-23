Евросоюзу предложили признать Палестину независимым государством

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн призвал Евросоюз признать Палестину как независимое государство. Такое мнение он высказал в нтервью немецкой газете Tagesspiegel am Sonntag.

"Европейский союз должен провести дебаты о том, не было бы уместно признать всем странам ЕС Палестину как государство. Так можно было бы по крайней мере создать противовес политике Трампа", - заявил Ассельборн, отметив, что это сложно сделать на национальном уровне в каждой из стран, особенно трудно добиться такого решения в Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах, Испании и Люксембурге, передает РИА Новости.

"Но в рамках европейской инициативы это вполне себе можно представить. Признание Палестины всем ЕС было бы сигналом - палестинцам нужна родина, нужно государство так же, как и израильтянам", - добавил министр.

18 ноября госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон отказывается от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которым поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права.