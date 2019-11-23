В Баку изменили автобусный маршрут из-за оползня
В связи с произошедшим оползнем движение транспорта на новой дороге, ведущей от мечети Бибиэйбат в направлении города Баку, временно ограничено.
В сообщении Бакинского транспортного агнетства говорится, что по этой причине внесены изменения в схему движения на автобусном маршруте №125.
Автобусы данного маршрута, наряду с другими автомобилями, будут двигаться в направлени города, минуя территорию под названием "20-й участок".
Изменения будут в силе во время ремонтно-восстановительных работ на этой территории.