Назван победитель «Детского Евровидения»
Международный песенный конкурс «Детское Евровидение-2019», финал которого состоялся в польском городе Гливице, выиграла исполнительница из Польши Виктория Габор.
Габор получила 278 баллов за исполнение песни Superhero («Супергерой»), передает ТАСС.
На втором месте Казахстан, на третьем – Испания.
Результат участников определялся по сумме голосования профессионального жюри и голосования зрителей на сайте конкурса. В отличие от взрослого «Евровидения», зрители могли голосовать за свою страну.