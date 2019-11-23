Назван победитель «Детского Евровидения»

Международный песенный конкурс «Детское Евровидение-2019», финал которого состоялся в польском городе Гливице, выиграла исполнительница из Польши Виктория Габор.

Габор получила 278 баллов за исполнение песни Superhero («Супергерой»), передает ТАСС.

На втором месте Казахстан, на третьем – Испания.

Результат участников определялся по сумме голосования профессионального жюри и голосования зрителей на сайте конкурса. В отличие от взрослого «Евровидения», зрители могли голосовать за свою страну.

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