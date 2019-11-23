Иран может взять американский авианосец в заложники?

Вошедший несколько дней назад в Персидский залив американский авианосец «Авраам Линкольн» рискует навсегда остаться в регионе из-за серьезных осложнений во взаимоотношениях между Тегераном и Вашингтоном, пишет портал Avia.pro.

Издание отмечает, что при проходе через Ормузский пролив американский авианосец не испытывал никаких проблем, однако специалисты полагают, что это был стратегический шаг Ирана – обратно авианосец уже могут не выпустить.

По мнению аналитиков, демонстрация Вашингтоном своей силы в регионе может дорого обойтись США. При желании Иран может создать серьезные проблемы для американского авианосца, при этом сам «Авраам Линкольн» находится в настоящий момент в прицеле десятков, если не сотен иранских ракет, что практически наверняка грозит ему тотальным уничтожением в случае, если против Тегерана в Минобороны США рискнут предпринять хоть какие-то агрессивные действия.

В Тегеране пока не комментируют ситуацию с появлением в регионе американского авианосца.