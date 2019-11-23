Али Инсанов создает оппозиционную партию
Экс-министр здравоохранения Али Инсанов создает новую партию - Партию справедливости.
Как сообщает «Ени Мусават», об этом бывший министр написал на своей странице в Facebook.
А. Инсанов отмечает, что сегодня, 24 ноября, он и его соратники провели заседание и обсудили организационный комитет партии, которую хотели бы создать: «Мы приняли решение, что оргкомитет должен состоять из 15 человек. При голосовании единогласно Али Инсанов был избран председателем оргкомитета, а Рашад Аббаслы - секретарем».