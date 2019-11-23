В Баку из-за оползня ограничено движение на одной из дорог

В связи с оползнем движение транспортных средств на новой дороге, ведущей от мечети Бибиэйбат в направлении города Баку, временно ограничено, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог.

Согласно информации, движение транспортных средств обеспечивается по старой дороге, через 20-й участок в направлении города. Ограничение будет действовать до завершения ремонтно-восстановительных работ.

Агентство приносит извинения за возможные временные неудобства: "Просим водителей отнестись с пониманием к проводимым работам, проявить внимательность во время ремонтно-восстановительных работ и соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения".