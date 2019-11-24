Говорить о предстоящих реформах в судебной системе, о чем недавно заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , в последнее время стало популярно. Нет, многие граждане давно сталкиваются с самыми непредсказуемыми проблемами в судах, но до сих пор они лишь писали жалобы в «вышестоящие» органы и на чем свет стоит критиковали конкретных судей и судебную систему в целом. Это и понятно, управы на судей нет, некоторые жрецы фемиды без зазрения совести открыто творят свои грязные дела. Общественность страны почему-то свыклась с этим злом, разъедающим по существу все общество изнутри как раковая опухоль. Но глава государства актуализировал эту тему, что и вызвало бурное обсуждение ее, в том числе и в СМИ.

Более того, в связи с исполнением указа главы государства о расширении судебно-правовых реформ планируется в будущем представить новый большой пакет законов. Но уже в ходе обсуждения поправок в закон «О деятельности государственной судебной экспертизы» на пленарном заседании Милли Меджлиса стало ясно, что даже депутаты не все готовы к конструктивным изменениям. Так, глава парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли отметил, что принятие проектов поправок способствует созданию института частной судебной экспертизы.

Казалось бы, лучшего и не надо. Сколько нареканий звучит в адрес монополистов в сфере экспертизы - НИИ Патологической анатомии и судебно-медицинской экспертизы и Центра судебной экспертизы при Минюсте, не сосчитать. Помнится, долго пыталась мать изнасилованной несовершеннолетней девушки доказать этот горький для нее факт, но «официальная» экспертиза не признавала факт нарушения ее девственности. А прокуратура, полиция и суды не обращали внимания на слова замученной матери и с десяток справок, выданных нейтральными гинекологами. Мол, частников можно подкупить, а госэкспертизу – никак.

Отсутствие в стране независимой экспертизы, в том числе и судебно-медицинской, является нарушением прав человека. Действующий институт экспертизы часто работает по заказу и выносит требуемые суду и следствию заключения. А теперь участникам судебного процесса будет предоставлена возможность получения альтернативного экспертного заключения. То есть путем привлечения опытных частных специалистов, а также в силу конкуренции в этой сфере ожидается улучшение качества судебной экспертизы. Благодаря уточнению срока проведения судебной экспертизы, будет сокращен и срок рассмотрения дел ряда категорий.

Но, к сожалению, не все депутаты однозначно приветствовали создание института частной судебной экспертизы. Касаясь полномочий специальных экспертов, некоторые предлагали осторожно присмотреться, как будут работать частные эксперты. Мол, каким будет результат, если поручить экспертизу, связанную, скажем, с наркоманией и тяжелыми ДТП, частным экспертам. Суд, взяв за основу заключение этой экспертизы, вынесет решение о судьбе человека. Экспертиза должна быть настолько разумной, чтобы суд мог вынести решение. Правда, они все же проголосовали за данный законопроект, который принят в первом чтении.