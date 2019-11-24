Министр обороны Израиля пригрозил Ирану

"На прошлой неделе Армия обороны Израиля предприняла значительные действия против иранских сил в Сирии. Наше послание тем иранским террористическим силам в Сирии: вам нечего здесь искать... Что бы вы ни пытались здесь сделать – вы столкнетесь с сильным, решительным ЦАХАЛ, который нанесет вам урон", – цитирует заявление Беннета израильский Седьмой канал.

Как подчеркнул министр обороны, Израиль говорит лидерам Ирана: "Сосредоточьтесь на своих гражданах, на улучшении жизни иранских граждан, а не на безуспешных попытках причинить вред израильским гражданам".