Министр обороны Израиля пригрозил Ирану
Министр обороны Израиля Нафтали Беннет посетил северное командование ЦАХАЛ вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными лицами Армии обороны Израиля, пишет MIGnews.
"На прошлой неделе Армия обороны Израиля предприняла значительные действия против иранских сил в Сирии. Наше послание тем иранским террористическим силам в Сирии: вам нечего здесь искать... Что бы вы ни пытались здесь сделать – вы столкнетесь с сильным, решительным ЦАХАЛ, который нанесет вам урон", – цитирует заявление Беннета израильский Седьмой канал.
Как подчеркнул министр обороны, Израиль говорит лидерам Ирана: "Сосредоточьтесь на своих гражданах, на улучшении жизни иранских граждан, а не на безуспешных попытках причинить вред израильским гражданам".