Министр иностранных дел Литвы, известный своей жесткой позицией по отношению к России, Линас Линкявичус назвал российское телевидение «пропагандистским» и призвал коллег на прошлогодней встрече в Люксембурге «перекрыть путь» каналам, которые транслируются из некоторых стран - членов ЕС из-за наличия «слабых мест» в законодательстве.

Последовательно в этом ведет себя Литва, первая из стран Балтии запретившая на год с начала 2018-го вещание российского ТВ - «РТР- Планета», «Россия РТР» и «Rossija RTR». При этом первый из упомянутых каналов, зарегистрирован… в Швеции.

После событий 2014 года, когда обострилось противостояние между странами Евросоюза, США и Россией, новым этапом соперничества в информационном пространстве стала борьба в электронной сфере.

Не могу сказать, что Латвия откликнулась на его призыв, но в этом году здесь тоже запретили ретрансляцию каналов «Россия 1» и «Россия 24». А на днях стало известно, что из телевизионного пространства Латвии вычеркнуты еще 9 телеканалов.

Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) принял решение исключить из сетки вещания такие телепродукты, как «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом кино», «Дом кино Премиум», «О!», «Музыка Первого», «Поехали!», «Телекафе», «Петербург — Пятый канал».

С виду вроде бы невинные развлекательные каналы — что может грозить из них пропагандой?

Ответ латвийского регулятора очень четок: выгодополучателем или бенефициаром всех названных телеканалов является Юрий Ковальчук, который находится в санкционном списке Евросоюза.

Крупнейший ретранслятор телепродукции компания Baltcom уже заявила, что место запрещенных программ займут другие. На вопрос журналистов, насколько популярными были ушедшие с поля «игроки», представитель компании сказал, что наиболее популярными были «Петербург-Пятый канал» и «Дом кино».

Другие, по его словам, имели так называемую «нишевую», то есть, небольшую аудиторию. Представители других ретрансляторов также отмечали, что «вычеркнутые» не входили в число наиболее востребованных у зрителей.

К тому же ситуация на рынке этих услуг давно не такая радужная — количество продаж телепродукции давно не растет. Несомненно, это заслуга интернета, а также нелегальных поставщиков, которые все еще есть в Латвии.

Понятно, возникает вопрос: как долго продлится запрет? В ведомстве пояснили - запрет на вещание каналов Ковальчука будет снят только тогда, когда по отношению к нему будут сняты санкции Евросоюза. То есть, похоже, ждать придется еще долго.

Война, которая идет на информационном поле не только в странах Балтии, но и в мире, не ослабевает. Она переходит в новые формы, а стороны, как и в «горячей» войне, ищут слабые места в обороне противника. Наступление идет в основном в сфере телевидения. На постсоветском пространстве это по-прежнему самое мощное оружие. Правда, оно нацелено преимущественно на людей старшего возраста. На молодежь рассчитаны интернет-ресурсы аналогичного содержания.

В Латвии сложилась печальная ситуация в сфере средств массовой информации. Параллельно существуют два информационных пространства — латышское и, условно говоря, русское. Медиа предлагают как будто две разные картинки двух общин страны. Есть государственные радио и ТВ-каналы, вещающие на латышском, государственном языке. Правда, справедливости ради надо сказать, что на этих госканалах есть программы на русском языке. На Латвийском радио, кроме этого, есть программы на языках национальных меньшинств — польском, украинском, белорусском, азербайджанском, армянском, татарском и других. Существуют несколько частных радиовещательных холдингов, основным языком которых является русский. Есть требования, согласно которым и в частном эфире должна звучать реклама и программы на государственном языке.

Латвийское государство ежегодно выделяет средства для развития информационных программ госСМИ для русскоязычной аудитории. Но они смехотворно малы по сравнению с теми суммами, которые вкладывает Кремль в свои продукты, признанные «токсичными» из-за агрессивной позиции многочисленных ток-шоу. Эти программы пока еще находят зрителя в странах Балтии. Это я знаю из общения с людьми старше 50-ти и не только.

Для нас, жителей Балтии, ясно, что надеяться на прекращение информационной войны, пока явно рановато.