Ливанский магнат скупил вещи Гитлера ради Израиля

Проживающий в Швейцарии ливанский бизнесмен Абдалла Шатила скупил вещи Адольфа Гитлера, чтобы пожертвовать их Израилю. В частности, он предложил цилиндр фюрера и другие его вещи израильской организации Керен ха-Йесод, передает The Times of Israel.

Шатила признался, что купил эти предметы на аукционе в Германии, вокруг которого разгорелся скандал, чтобы не допустить их попадания в руки неонацистов.

В совокупности бизнесмен потратил 545 тысяч евро на 10 лотов на аукционе в Мюнхене, включая цилиндр, который носил Гитлер, его портсигар и пишущую машинку, а также посеребренное издание книги Mein Kampf.

"Крайне правый популизм и антисемитизм распространяются по всей Европе и всему миру, я бы не хотел, чтобы эти объекты попали в чужие руки и использовались людьми с нечестными намерениями", – отметил ливанский магнат.