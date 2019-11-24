Прошло уже почти две недели, как президент Франции произнес свои слова о «смерти мозга» НАТО. За это он заслужил критику и председателя Еврокомиссии Дональда Туска, и премьера Польши Моравецкого, других политиков Европы из стран-участниц Североатлантического альянса.

По информации The New York Times, сделала она это довольно резко. Издание цитирует ее: «Понимаю твою склонность к политическим сдвигам. Но мне достаточно уже убирать за тобой. Раз за разом я должна склеивать фрагменты чашек, которые ты разбил, чтобы потом сесть с тобой и выпить чаю» - так обратилась к президенту Макрону канцлер Германии. Время она для этого нашла подходящее — во время визита его в столицу Германии по случаю падения Берлинской стены. Макрон в ответ пробовал защищаться, объясняя, что не может поехать на саммит НАТО в Лондон и делать вид, что США и Турция поступили в Сирии в интересах НАТО. «Не могу сесть и показывать, будто ничего не случилось», - добавил Макрон.

Позиция президента Франции, высказанная в резкой форме, показывает, что среди членов военного альянса есть мнения, идущие вразрез с общей консолидированной политикой. Ситуация с вмешательством двух членов НАТО - Турции и США в гражданскую войну в Сирии вызывает много вопросов.

В том числе раздаются призывы лишить Турцию статуса члена альянса. Правда, пока что эта идея не находит отклика в руководстве военного блока. Параллельно вот уже который год существует военное присутствие России, которая отстаивает власть Асада, не только снабжая вооружением, но и активно участвуя силами наемников пресловутой ЧВК Вагнера в боевых действиях.

Ни для кого не секрет, что в Сирии идет не просто гражданская война, но прежде всего битва за энергоресурсы — запасы нефти на севере этой страны привлекают как Кремль, так и Анкару. Хотя Эрдоган официально говорит о защите своих границ от курдских вооруженных формирований.

Позиция Турции по вопросу закупок вооружений тоже стала костью в горле для союзников, особенно США. Эрдоган купил у России, потенциального противника альянса, комплексы С-400, что вызвало резкое раздражение Белого дома.

Сейчас на повестке дня обновление парка турецкой военной авиации. Американцы после закупки турками зенитно-ракетного комплекса выдвинули условия по поставкам новейших истребителей F-35. На что Эрдоган заявил, что может искать альтернативу этой сделке с американцами. Понятно, что, по умолчанию, речь может идти о покупке истребителей Су-35 у России.

Саммит глав государств - членов НАТО в Лондоне должен показать совместную позицию по многим вопросам. Но главным на повестке дня — официально или неофициально - будут отношения членов альянса с Турцией. И тут таится главная интрига, подогретая резкой неуступчивой позицией Эммануэля Макрона.