Мехрибан Алиева на Московской биеннале современного искусства фото; обновлено
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в рамках официального визита в Россию посетила Государственную Третьяковскую галерею, сообщает АзерТАдж.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с проходящей здесь 8-й Московской биеннале современного искусства.
Первого вице-президента Мехрибан Алиеву встретили директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и куратор Московской международной биеннале современного искусства Юлия Музыкантская. Зельфира Трегулова проинформировала первого вице-президента Азербайджана о проходящей в галерее 8-й Международной биеннале современного искусства.
В биеннале принимают участие художники из России, Австрии, Бахрейна, Германии, Саудовской Аравии, Италии, Германии, Китая, Нидерландов, США и Франции. Куратором основного проекта биеннале является Дмитрий Черняков, автор московских комплексов «Федерация» и «Москва-Сити».
Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась на экспозиции с мультимедийными инсталляциями азербайджанских художников Орхана Мамедова «Идея сохранения эстетики» и Лейлы Алиевой «Вечность».
Партнером Московской биеннале является знаменитый австрийский музей Альбертина. На выставке в едином культурном пространстве представлены хранящиеся в музее работы 11 известных художников ХХ века.