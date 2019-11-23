Ульвия Худиева, Гюльнар Алиева 00:29

На протяжении уже многих лет на продовольственном рынке Азербайджана реализуются неизвестного происхождения молочные продукты, особенно само молоко, так называемый «буйволиный катык», сыр, масло. Haqqin.az выяснил, что за последние несколько лет количество буйволиных ферм в стране уменьшилось многократно, частные фермы на грани разорения. Осталось только пара-двойка хозяйств, которые напрямую не выносят на рынок свою продукцию, потому что невыгодно, а продают компаниям по производству масла и сливок. Продаваемая же под названием «буйволиный катык» продукция состоит из сухого молока, крахмала и добавок, а сыр в одноразовых пластиковых упаковках содержит крахмал, желатин, сухое молоко и дрожжи. Состав же масла, продаваемого на рынках за 9-12 манатов за килограмм, не известен даже самим продавцам. При этом они уверяют, что подобная продукция, реализуемая на рынках столицы, в мелких дворовых маркетах, прямо у дорог, привозится прямо из села. Потребители же должны довольствоваться устной гарантией продавца, ибо на продукции нет ничего о дате изготовления, сроке годности, пользе для здоровья.

Недавние мониторинги, проведенные Агентством пищевой безопасности, выявили, что главным образом в пригородных поселках Баку в подвалах или недостроенных помещениях в условиях антисанитарии производятся молочные продукты из сырья неизвестного качества и происхождения. В Насиминском районе столицы по улице 28 Мая (возле сада Самеда Вургуна) молочные продукты продаются в небольших маркетах, а также прямо на улице в грузовых отсеках автомобилей. Продавцы говорят, что спрос на «буйволиный катык» есть и продукт расходится, как только он поступает. «Все что вы видите, доставляю прямо из Дашкесана, все с нашего собственного двора», - указывает продавец на продукты в грузовом отсеке автомобиля – от сыра до кур. Но вскоре он признается, что молоко и катык в пластиковой упаковке приобрел в бакинских селах: «В Дашкесане есть по крайней мере несколько буйволиных хозяйств, покупаем у них молоко и готовим катык сами. Иногда, если есть заказ, покупаю в бакинских селах. Покупателю все равно, никто и не интересуется».

«Продают под названием «буйволиный катык» Другой продавец, Теймур, говорит, что покупает молочные продукты на оптовом рынке в Низаминском районе, известном как «Восьмой базары». Накладывает свои 15-20 гяпик и продает. «Беру продукты только у тех, кого знаю... Не всем можно верить», - уверяет продавец, отметив, что сейчас нет никакой разницы между сельскими и городскими продуктами. Например, и в селах в масло добавляют растительное масло и ароматизаторы. Или катык из сухого молока выдают за буйволиный, а покупатель даже не догадывается. На базаре у станции метро «28 Мая» также утверждают, что молочные продукты поступают из бакинских сел, а также из Шамкира и Гянджи. Один из продавцов рассказывает, что из бакинских сел привозят катык из коровьего молока, из регионов – буйволиный катык, сыр, сметану и сливки.

Если ко всему этому добавить, что в селах и поселках вокруг Баку скот пасется прямо на свалках и молоко от него, а также катык и сливки часто расфасовывают в пластиковую посуду, которую добывают на тех же свалках, то ситуация на рынке молочных продуктов предстает совершенно обескураживающей. Так обстоят дела, например, в селе Зых Сураханского района, где коровы в течение всего года пасутся на свалках. Продукты из молока таких животных реализуют через близлежащие магазинчики, сельхозларьки. Продавец магазина у шоссе между селом Зых и поселком Зых признает, что не раз видел коров, питающихся мусором, и потому сам не пользуется своим товаром. Джафар Исаев, реализующий молочные продукты прямо из багажника автомобиля на улице Диляры Алиевой в Насиминском районе, также не может предъявить никаких документов относительно качества продаваемого им товара. Говорит лишь, что все изготовили на собственной семейной ферме в Масаллы. От него же узнаем, что торгует он здесь уже много лет, есть постоянные клиенты. Почти все продукты, которые он продает, особенно молоко, катык и масло, сразу же расходятся. И еще, добавил он, никто не отравился его молочными продуктами. В одном из дворовых маркетов в 6-м микрорайоне продавец божится, что его продукция поступает из Шемахи и качество он гарантирует: «Чистый сельский продукт, сегодня утром из Шемахи доставили. Клянусь своим сыном, что корова совершенно здорова. Сосед вот уже полгода берет молоко для своего ребенка…»