Китайцев научат культурно вести себя за рубежом

Китай взял на себя обязательство обучить своих граждан корректному поведению при выезде за границу. Об этом заявил китайский посол в Малайзии Бай Тянь, пишет South China Morning Post.

По словам дипломата, Пекин не потерпит неуважительного поведения своих туристов. Он подчеркнул, что инциденты в Малайзии, в которых оказались замешаны китайцы, вызывали у КНР замешательство. «Китайская цивилизация насчитывает 5 тысяч лет, и мы знаем, как вести себя правильно и не обижать других», — подчеркнул Бай Тянь.

Как пример посол вспомнил случай 2018 года, когда китаянки танцевали перед мечетью, после чего были оштрафованы и немедленно высланы из страны. «Действия малазийских властей были верными. Мы, со своей стороны, научим наших туристов правильно вести себя», — подытожил чиновник.