Владелец Louis Vuitton покупает Tiffany за $16,7 млрд

По данным газеты, советы директоров обеих компаний должны утвердить последнее предложение LVMH. Он предлагает $135 за акцию американского производителя ювелирных изделий. Стоимость Tiffany в денежном выражении оценена в $16,3 млрд, а чистый долг американской компании — около $350 млн.

Официально объявить о покупке компания Арно может уже 25 ноября, однако источники предупреждают, что до заключения сделки компаниям предстоит преодолеть еще несколько препятствий, пишет Forbes.

Новая цена — на 12,5% выше первоначальной цены, которую предложил Арно в конце октября. Тогда его компания хотела купить Tiffany из расчета $120 за акцию (вся компания была оценена в $14,5 млрд). Но Tiffany отвергла это предложение, заявив, что LVMH значительно недооценил компанию. Акции Tiffany после новостей о предложении Арно выросли за день на 32% и с тех пор торгуются примерно на этом уровне.

LVMH и Tiffany вели переговоры на протяжении нескольких недель и на этой неделе французский концерн, владеющий брендами Louis Vuitton, Christian Dior и Givenchy, увеличил свое предложение до $130 за акцию ($16 млрд за всю компанию) и получил доступ к финансовым бумагам Tiffany, чтобы проверить необходимые сведения.

Бернар Арно занимает четвертое место в глобальном рейтинге миллиардеров. При составлении рейтинга его состояние оценивалось в $76 млрд. FT называет будущую сделку крупнейшей в карьере Арно. Соглашение подарит миллиардеру новый бренд со значительной долей в США, который также популярен среди азиатских покупателей, отмечает издание.