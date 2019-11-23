Владелец Louis Vuitton покупает Tiffany за $16,7 млрд
Концерн LVMH французского миллиардера Бернара Арно приобретет американскую компанию Tiffany за $16,7 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, близкие к сделке.
Официально объявить о покупке компания Арно может уже 25 ноября, однако источники предупреждают, что до заключения сделки компаниям предстоит преодолеть еще несколько препятствий, пишет Forbes.
По данным газеты, советы директоров обеих компаний должны утвердить последнее предложение LVMH. Он предлагает $135 за акцию американского производителя ювелирных изделий. Стоимость Tiffany в денежном выражении оценена в $16,3 млрд, а чистый долг американской компании — около $350 млн.
Новая цена — на 12,5% выше первоначальной цены, которую предложил Арно в конце октября. Тогда его компания хотела купить Tiffany из расчета $120 за акцию (вся компания была оценена в $14,5 млрд). Но Tiffany отвергла это предложение, заявив, что LVMH значительно недооценил компанию. Акции Tiffany после новостей о предложении Арно выросли за день на 32% и с тех пор торгуются примерно на этом уровне.
LVMH и Tiffany вели переговоры на протяжении нескольких недель и на этой неделе французский концерн, владеющий брендами Louis Vuitton, Christian Dior и Givenchy, увеличил свое предложение до $130 за акцию ($16 млрд за всю компанию) и получил доступ к финансовым бумагам Tiffany, чтобы проверить необходимые сведения.
Бернар Арно занимает четвертое место в глобальном рейтинге миллиардеров. При составлении рейтинга его состояние оценивалось в $76 млрд. FT называет будущую сделку крупнейшей в карьере Арно. Соглашение подарит миллиардеру новый бренд со значительной долей в США, который также популярен среди азиатских покупателей, отмечает издание.