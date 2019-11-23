Израильтяне хотят отставки Нетаньяху данные опроса
Большинство израильтян поддерживают отставку премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Согласно опросу, проведенному "13-м каналом", 56% израильтян хотят отставки премьер-министра, 35%, наоборот, его поддерживают, передает i24NEWS.
В свою очередь, если бы сейчас проходили выборы, партия "Кахоль Лаван" могла бы получить 36 мест в Кнессете, "Ликуд" — 33, "Объединенный арабский список" — 13, НДИ — 8, пишет MIGnews.
Опрос проводился среди выборки из 749 человек, представляющих израильское население.