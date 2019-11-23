Израильтяне хотят отставки Нетаньяху данные опроса

Большинство израильтян поддерживают отставку премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Согласно опросу, проведенному "13-м каналом", 56% израильтян хотят отставки премьер-министра, 35%, наоборот, его поддерживают, передает i24NEWS.

В свою очередь, если бы сейчас проходили выборы, партия "Кахоль Лаван" могла бы получить 36 мест в Кнессете, "Ликуд" — 33, "Объединенный арабский список" — 13, НДИ — 8, пишет MIGnews.

Опрос проводился среди выборки из 749 человек, представляющих израильское население.

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