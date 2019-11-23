Из-за высоких цен на жилье лондонцы переселяются на лодки

В Лондоне становится популярным альтернативное жилье на воде: вместо того чтобы арендовать или купить квартиру в городе с едва ли не самой дорогой недвижимостью в Европе, тысячи людей переселяются в узкие лодки, пишет Bloomberg.

Лодки сконструированы таким образом, чтобы они могли проходить по каналам в Англии. Bloomberg отмечает, что такие лодки лишь немного шире кровати размера king-size, а потому подходят тем, кто готов пожертвовать пространством и комфортом.

Зато лодки обходятся дешевле, чем место на парковке, отмечает издание. Швартовать лодку в городской сети каналов можно примерно за £1000 ($1284) в год. А поскольку водные пути пересекают разные части мегаполиса, обитатели лодок могут селиться в элитных районах за небольшую долю от той стоимости, которую вынуждены платить их соседи по суше.