Нефть дорожает из-за торговой сделки Китая и США

В минувшие выходные китайские власти сообщили, что ужесточат наказание за нарушение прав на интеллектуальную собственность в КНР. Это решение было воспринято инвесторами, как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее спорных вопросов торговых переговоров.

Цены на нефть поднимаются сегодня на растущем оптимизме в отношении торговой сделки США и КНР.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $63,49 за баррель, что на $0,1 (0,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов снизилась на $0,58 (0,91%), до $63,39 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,06 (0,1%) - до $57,83 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $0,81 (1,38%), до $57,77 за баррель.

22 ноября президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что Вашингтон и Пекин "очень близки" к заключению торговой сделки.