Несколько десятков дворников устроили драку на улице Ефремова в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 24 ноября. На кадрах, появившихся в редакции телеканала, видно, как группа людей сначала пытается догнать другую, а затем стороны сходятся врукопашную.

Прибывшая на место драки полиция задержала более 10 человек. Что стало причиной инцидента, неизвестно.

По некоторой информации, часть участвующих в потасовке людей использовала в качестве оружия лопаты и ломы. При этом в ГУ МВД России по Москве телеканалу рассказали, что никто серьезных травм не получил.