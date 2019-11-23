Эльчин Оруджев: «Многих из наших художников уже нет в живых»

Талантливому художнику Эльчину Оруджеву исполнилось 50. Это значимая дата в жизни каждого человека, возраст, когда счастливо сочетаются энергия, свойственная людям в расцвете сил, и опыт — творческий и человеческий.

- Азербайджанское искусство ХХ века знаменито своими художниками. Саттар Бахлулзаде, Тогрул Нариманбеков, Таир Салахов – эти имена знают во всем мире. А что вы можете сказать об изобразительном искусстве в нашей стране сегодня?

- Тысячелетия отделяют нас от первых памятников изобразительной культуры на земле Азербайджана. В стране огромное количество исторических и культурных памятников, что говорит об уважении нашего народа к искусству еще с древних времен. Направления развития азербайджанской культуры обогащаются и в современный период. Неслучайно наш общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял огромное внимание развитию культуры, изобразительного искусства в нашей стране. За последние годы проделана огромная работа для сохранения нашего культурного наследия и интеграции его в мировую культуру. Для этого разработаны и реализованы многочисленные программы. Развитие изобразительного искусства и культуры является прерогативным направлением политики нашего государства.

Сегодня президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева уделяют большое внимание нашей культуре.

- Какие направления азербайджанского искусства могли бы вы выделить как получившие наибольшее международное признание?

- Я очень горжусь нашими художниками, многих из которых, к великому сожалению, уже нет в живых. Когда говорят о наших достижениях в живописи, обязательно называют такие имена, как Бахруз Кенгерли, Саттар Бахлулзаде, Таир Салахов, Микаил Абдуллаев, Беюкага Мирзазаде, Марал Рахманзаде, Ваджия Самедова, Халида Сафарова, Тогрул Нариманбеков, Таги Тагиев, Махмуд Тагиев, Октай Садыхзаде, Тофик Джавадов, Надир Касумов, Абдулхалык, Джавад Мирджавадов, Ашраф Мурад, Расим Бабаев и многие другие. Этот список можно продолжать очень долго. Мы все должны гордиться тем, что у нас есть мастера мирового уровня, золотыми буквами вписавшие свои имена в историю национальной живописи. Сегодня азербайджанское искусство также покоряет мир. Наша национальная культура широко представлена за рубежом. Регулярно во многих странах проводятся Дни азербайджанской культуры. Азербайджанские фильмы принимают участие в международных фестивалях, наши музыканты и актеры пропагандируют азербайджанскую музыку. Работы наших художников представлены на авторитетных международных выставках.

Особенно хочу отметить наши связи в культурной области с такими международными организациями, как ЮНЕСКО и ИСЕСКО. Огромная заслуга в ознакомлении зарубежной публики с нашим изобразительным искусством принадлежит Мехрибан ханум Алиевой, Фонду Гейдара Алиева, Министерству культуры и другим государственным органам. Именно благодаря инициативе М.Алиевой азербайджанский мугам и ашугское искусство вошли в культурное и историческое наследие ЮНЕСКО. Кроме того, по инициативе президента Ильхама Алиева в 2008 году в Баку прошла авторитетная международная конференция «Межкультурный диалог – основа устойчивого развития и мира в Европе и соседних с ней регионах», в работе которой приняли участие представители 48 государств и 10 международных организаций. Заметно способствует творческому сотрудничеству и «Бакинский процесс», создающий условия для действенного и эффективного межкультурного и межцивилизационного диалога.

Не могу не сказать и значении азербайджанского пограничного города Нахчыван как культурной столицы исламского мира.

- Ощущают ли нынешние художники, композиторы и другие творческие люди внимание и заботу государства?

- Безусловно, это так. Как я уже говорил, азербайджанская земля богата талантами, особенно в области изобразительного и музыкального искусства. Для развития изобразительного искусства государство делает все возможное. В 2000 году указом общенационального лидера Гейдара Алиева в Баку была создана Академия художеств, ректором которой является народный художник Азербайджана Омар Эльдаров. Среди выпускников академии много известных художников, работы которых представлены в престижных выставочных залах мира. Одним из них является Сакит Мамедов. Он не просто харизматичный мастер в плане таланта и огромной трудоспособности, но и хороший наставник. У Сакита Мамедова множество высоких наград, включая орден Леонардо да Винчи. Полотна Сакита позволяют абстрагироваться от всего плохого и погрузиться в мир живописи, получая истинное наслаждение от общения с прекрасным.

- Ваше мнение о будущем нашего искусства и культуры?

- В 2014 году президент Ильхам Алиев утвердил «Культурную концепцию Азербайджанской Республики», согласно которой обеспечивается материально-техническая база нашей культуры и ее успешная интеграция в мировую культуру. Так что грех жаловаться. Наше государство всегда уделяло большое внимание культуре и искусству. Главным инициатором развития современного изобразительного искусства, всесторонней поддержки талантливой молодежи, расширения сети арт-галерей, а также сохранения и приумножения нашего художественного наследия сегодня является вице-президент Фонда Гейдара Лейла ханум Алиева. Благодаря ее неустанной деятельности образцы современного азербайджанского изобразительного искусства сейчас с успехом экспонируются во многих странах. И я каждый день убеждаюсь, что реформы проводимые государством в области культуры, нацелены на будущее.