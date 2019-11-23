Пятисотое доказательство врачебного героизма и мастерства!

Хроническая почечная недостаточность – очень коварная болезнь, заставляющая человека постепенно угасать. В большинстве случаев она требует хирургического вмешательства, а точнее, трансплантации почки. Трансплантация почки является довольно рискованной операцией, которая требует особых навыков и знаний врача и при хорошем исходе возвращает больному полноценную жизнь, радость и силу. Наконец, больные избавляются от болей, чувства слабости и бессонницы!

Известный в республике хирург-трансплантолог Центрального таможенного госпиталя д.ф.м. Мирджалал Кязыми в очередной раз подтвердил то, что он достоин звания светила современной медицины! Он работает в сфере трансплантации органов в Азербайджанской Республике с 2008 года, который явился периодом расцвета трансплантации органов в стране.

12 ноября 2019 года др. Мирджалал Кязыми осуществил свою 500-ю операцию по трансплантации почки в Азербайджане. Др. Мирджалал Кязыми отметил: «500 успешных трансплантаций органов является числом, вызывающим гордость. В связи с этим я хочу поздравить не только своих коллег, многие годы плечом к плечу работающих со мной, но и все наше общество! В ходе проведенной нами в Центральном таможенном госпитале лапароскопической операции, почка была удалена у донора посредством очень маленького эстетичного разреза. Данные операции по донорству выполняются донорской группой под руководством др. Камрана Бейдуллаева. Применяемый метод имеет много преимуществ: короткий срок пребывания больного в госпитале, быстрое возвращение к нормальной жизни после операции, минимальные точечные следы на прооперированном месте. Все это выгодно отличает работу именно нашей группы врачей».

Отметим также другой важный факт: др. Мирджалал Кязыми является хирургом-трансплантологом, который впервые в Азербайджане успешно провел операцию по трансплантации печени. И на сегодняшний день он выполнил более 800 успешных операций по трансплантации органов. 90% одних только операций по трансплантации почек в Азербайджане осуществляются др. Мирджалалом Кязыми. Его вклад в здравоохранение населения нашей республики просто неоценим!