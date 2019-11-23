Азербайджанских пограничников подняли по команде: "К оружию!"

23 ноября на служебной территории пограничной заставы погранотряда «Горадиз» близ села Беюк Бахманлы Физулинского района пограничный наряд заметил двух человек, которые пытались перейти через границу из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ГПС, погранзастава была поднята по команде «К оружию», служебная территория была полностью перекрыта, началось преследование нарушителей границы. Нарушителям была дана команда «Стоять!» и был открыт предупредительный огонь в воздух. Однако нарушители границы отказались выполнять требования пограничников и открыли по ним огонь.

В полном соответствии с Законом «О Государственной Границе» было применено оружие, и один из нарушителей госграницы был нейтрализован. Другой нарушитель, используя плотный кустарник и камышовые заросли на местности, смог сбежать на территорию Ирана.

На месте происшествия были обнаружены марихуана и метамфетамин общим весом 2595 грамм, нож и гильзы.

При осмотре территории с участием представителя иранской стороны было установлено, что погибший на месте нарушитель границы является гражданином Ирана.

В настоящее время сотрудники Госпогранслужбы и Военной прокуратуры проводят необходимые следственные мероприятия.