Израиль депортирует главу местного отделения Human Rights Watch

"После двух с половиной лет попыток израильское правительство сегодня высылает меня из страны за мою деятельность по защите прав человека. Деятельность никогда не была направлена в пользу BDS (организация, выступающая за бойкот Израиля – ред.), она противостояла попыткам израильского правительства заставить замолчать HRW… Эта атака на движение по защите прав человека объединит палестинскую и израильскую группы вместе, как никогда прежде. Мы продолжим делать нашу работу. Мы будем освещать те же темы, с той же интенсивностью. Мы не остановимся до того дня, пока все - израильтяне и палестинцы - не будут равны, и их права не будут в полной мере защищены", - сказал Омар Шакир в видеообращении, размещенном сегодня в Twitter.

Израиль депортирует главу представительства правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) в Израиле и Палестине Омара Шакира после отказа Верховного суда продлить ему визу, передает РИА Новости.

Верховный суд Израиля в начале ноября принял решение не продлевать визу Омару Шакиру "из-за его действий, включающих продвижение бойкота, дивестиций и санкций в отношении Израиля (BDS)". Просьба о пересмотре дела, направленная в суд HRW, была отклонена.

Несмотря на депортацию из Израиля, Омар Шакир продолжит возглавлять работу палестино-израильской группы HRW, заявил исполнительный директор Организации Кеннет Рот.

"Израиль надеется, что, депортируя Омара Шакира, он может как-то остановить освещение нами действий незаконного поселенческого режима, построенного на Западном берегу. Израиль глубоко заблуждается. Омар продолжит возглавлять израильскую и палестинскую работу из соседней страны – из столицы Иордании Амана. И нетерпимость израильских властей относительно работы по защите прав человека, которую выполнял Омар, лишь высвечивает тот дискриминационный режим, который Израиль построил для палестинцев, живущих под оккупацией", - заявил Кеннет Рот в видеообращении, опубликованном в Twitter.