Один из охраняющих территорию полицейских рассказывает, что о возможном оползне стало известно еще несколько дней назад. На дороге образовались большие трещины, а проливные дожди просто ускорили этот процесс.

На месте работают специалисты и представители властных структур. Им уже удалось извлечь из-под завалов автомобиль Mercedes.

Как сообщают собственные корреспонденты haqqin.az, разрушенная в результате оползня дорога у мечети Бибиэйбат, перекрыта с двух сторон.

Из-за запрета движения на Сальянском шоссе, весь автомобильный поток перенаправлен через поселок Баил, в результате чего там образовались большие пробки.

Ситуацию журналистам прокомментировал и глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

«Два дня назад на этой территории появились трещины. Наши сотрудники осмотрели этот участок и взяли его под контроль. Со вчерашнего вечера трещины в этом районе усилились. Соответствующие структуры были осведомлены об этом. Было принято решение полностью перекрыть движение на указанной территории. Около 5-6 часов утра произошел обвал», - сказал Анар Наджафли.

По его словам, в Бибиэйбате, на Баилово есть несколько оползневых зон, одна из которых проходит по этой территории: «Активизация оползня произошла в результате интенсивных осадков. В настоящее время наши сотрудники, а также представители соответствующих структур находятся в аварийной зоне. Ремонтно-восстановительные работы продлятся несколько месяцев».

"Оползень охватывает приблизительно 100-метровый участок. Одна из полос движения полностью обвалилась, на другой возникли трещины. Поэтому движение автотранспортных средств по этой дороге полностью ограничено", - подчеркнул А.Наджафли.