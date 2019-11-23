Владелец Louis Vuitton приобрел Tiffany

Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд. Об этом LVMH сообщила в коммюнике, распространенном в понедельник утром, передает ТАСС

"LVMH и Tiffany & Co. объявляют сегодня, что достигли окончательного соглашения о приобретении Tiffany по цене $135 за акцию. Стоимость сделки составляет около €14,7 млрд или $16,2 млрд", - гласит заявление. Французская группа компаний отмечает, что данное приобретение позволит ей укрепить позиции на рынке США, а также "придать новое измерение" своему часовому и ювелирному бизнесу.