Дорожная полиция предупреждает...

Государственный номерной знак транспортного средства, находящегося в движении, должен быть чистым, сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции Руфат Гулиев.

По его словам, в соответствии с законом, неисполнение данного требования водителями считается нарушением правил эксплуатации автомобиля. Начальник отдела отмечает, что в связи с погодными условиями водители должны большее внимание уделять внимание чистоте как автомобиля, так и госномера.

«Однако некоторые водители жалуются на ненастную погоду, а иногда сознательно держат грязными номера машин, что недопустимо», - сказал Гулиев.

В соответствии со статьей 342.1.7. Кодекса об административных правонарушениях АР, для водителей, у которых государственный номерной знак транспортного средства, находящегося в движении, не содержится в чистом виде, предусмотрен штраф в размере 40 манатов.