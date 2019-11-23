Милли Меджлис утвердил новый госбюджет
На пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана во втором чтении был вынесен на обсуждение законопроект "О государственном бюджете Азербайджана на 2020 год".
Доходы госбюджета Азербайджана на 2020 год прогнозируются в 24,135 миллиарда манатов, расходы - в 26,914 миллиарда манатов. Сумма социальных расходов составит 10,642 миллиарда манатов - это на 2,874 миллиарда манатов, или на 37 процентов больше, чем в текущем году.
Вопросы, поднятые депутатами на пленарном заседании в связи с бюджетом, были изучены Министерством финансов.
После обсуждений госбюджет был принят во втором чтении.